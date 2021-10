https://it.sputniknews.com/20211012/gli-astronomi-captano-un-misterioso-segnale-radio-dagli-esopianeti-13281078.html

Gli astronomi captano un misterioso segnale radio dagli esopianeti

Gli astronomi captano un misterioso segnale radio dagli esopianeti

2021-10-12

2021-10-12T19:04+0200

2021-10-12T19:04+0200

Gli scienziati dell'Università del Queensland (Australia) e dell'Osservatorio olandese ASTRON hanno scoperto onde radio insolite provenienti da altri sistemi stellari, che possono dire molto su stelle ed esopianeti precedentemente nascosti.Per fare ciò, è stato necessario l'aiuto del radiotelescopio LOFAR, il più sensibile al mondo, lanciato diversi anni fa nei Paesi Bassi.I corpi celesti di altri sistemi non vengono quasi mai osservati direttamente: le stelle sono troppo luminose e i pianeti deboli, e da questa distanza sembrano collocarsi quasi nello stesso punto. Lo studio di tali pianeti viene piuttosto effettuato con metodi indiretti, principalmente grazie all'influenza gravitazionale del pianeta sulla stella o per eclissi di luce, quando il pianeta è parzialmente sovrapposto ad illuminazione per l'osservatore terrestre. Il metodo utilizzato da Benjamin Pope e dai suoi colleghi potrebbe aprire la strada a un nuovo modo di studiare i sistemi stellari deboli e di piccola massa: le nane rosse.Il fatto è che il cielo è pieno di segnali radio. Provengono principalmente da gas interstellari, nebulose planetarie, nuclei galattici attivi, nonché da alcune stelle: magnetar, pulsar, supernovae e altre. Su questo sfondo luminoso (nella gamma di onde radio), è difficile notare segnali di nane rosse relativamente deboli e per questo tali osservazioni sono state possibili solo ora, dopo il lancio del LOFAR, un radiotelescopio la cui effettiva estensione dell'antenna raggiunge un chilometro.Con il suo aiuto, gli astronomi sono stati in grado di osservare via radio vecchie stelle non massicce e i loro esopianeti.Per cominciare, il team di ricerca ha deciso di concentrarsi sulle nane rosse, poiché la loro intensa attività magnetica spesso produce esplosioni di stelle e onde radio. Ma si è scoperto che segnali simili provengono da quelle stelle la cui attività magnetica è piuttosto bassa, costringendo gli scienziati a riconsiderare la comprensione tradizionale di questi processi.Le onde radio rilevate hanno una caratteristica: hanno polarizzazione circolare, cioè il loro vettore di campo elettrico ruota in un cerchio.Joseph Callingham, dell'Università di Leiden, leader di questo studio, è fiducioso che i segnali registrati siano generati dall'interazione di pianeti invisibili con un campo magnetico, simile a come interagiscono Giove e la sua luna Io.Il modello utilizzato dai suoi colleghi per spiegare i segnali radio anomali provenienti dalle stelle è un modello in scala di Giove e Io. Descrive un pianeta che si trova nel campo magnetico di una stella ed espelle materia nello spazio circostante, in cui sorgono correnti che producono aurore.I ricercatori sostengono che solo questo processo può servire come fonte per le onde radio osservate, che sono appunto polarizzate circolarmente.Ora gli autori del lavoro prevedono di confermare l'esistenza di questi esopianeti in altri modi, dal momento che segnali ipoteticamente simili possono essere prodotti da fenomeni sconosciuti alla scienza moderna.Se la scoperta sarà confermata, darà agli astronomi un'incredibile opportunità per studiare i pianeti stellari di piccola massa, che costituiscono la maggioranza della galassia.

