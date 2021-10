https://it.sputniknews.com/20211012/giappone-una-nuova-malattia-trasmessa-dalle-zecche-preoccupa-il-paese-13277451.html

Giappone, una nuova malattia trasmessa dalle zecche preoccupa il paese

Giappone, una nuova malattia trasmessa dalle zecche preoccupa il paese

Un nuovo virus simile all'orthonairovirus, che causa febbre alta e disfunzione epatica negli esseri umani, è stato scoperto dai ricercatori giapponesi, che... 12.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-12T22:56+0200

2021-10-12T22:56+0200

2021-10-12T22:56+0200

ricerca

virus

insetti

giappone

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/839/97/8399729_0:165:2437:1535_1920x0_80_0_0_f63147dcd58abff954f0fa6b5aee194b.jpg

Mentre la pandemia di Covid-19 continua a spazzare il mondo, i ricercatori giapponesi stanno esaminando un nuovo virus trasmesso dalle zecche, il primo del suo genere noto per infettare gli esseri umani.In uno studio pubblicato sulla rivista Nature, il suo autore principale, il professor Keita Matsuno che lavora presso l'Università di Hokkaido, spiega che almeno sette persone sono state infettate dal 2014. Le analisi hanno stabilito che si tratta di un nuovo virus simile all'orthonairovirus, che gli scienziati hanno battezzato Yezo.Il virus Yezo provoca febbre alta, disfunzione epatica e diminuzione delle piastrine e dei globuli bianchi, affermano i ricercatori, che chiedono agli ospedali giapponesi di testare tutti i pazienti con sintomi simili per indagare sulla diffusione del virus, prima che muti e diventi più pericoloso.Invito all'attenzioneSebbene la maggior parte dei casi confermati sia stata finora registrata vicino a Hokkaido, è abbastanza probabile che anche altre città giapponesi siano state colpite dalla malattia e il numero effettivo di casi potrebbe essere molto più alto. Al momento, nessun decesso è stato attribuito a questa nuova malattia.I ricercatori sottolineano che diverse specie animali hanno anticorpi per combattere il virus in questione, il che significa che esiste da molto tempo.Per limitare il rischio di contaminazione, gli scienziati raccomandano agli abitanti dell'arcipelago di essere più vigili quando si cammina nella natura e, soprattutto, quando ci si avvicina alle zone montuose. Finora, è stata dimostrata solo la contaminazione animale e non è stata segnalata alcuna contaminazione da uomo a uomo nell'arcipelago.

daniel walmper Relazione sull'esperienza con il trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Su questa piattaforma, ho letto le testimonianze di una donna che è stata curata dal diabete con il Dr. Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e diverse domande che ha preparato dalle erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto un medicinale a base di erbe e la sua presdicine, incluso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il medico attraverso la sua prescrizione e ho bevuto medicinali a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la fitoterapia, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo, nessun virus è stato trovato nel mio sangue. Contatta il Dr. Ahmed e fatti curare. mandagli una mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203. Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

marco paradigma In Italia, fin dal 1943, abbiamo un virus ancora più letale trasmesso dalle zecche: rosse, ovviamente.

2

giappone

asia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ricerca, virus, insetti, giappone, asia