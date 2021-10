https://it.sputniknews.com/20211012/furto-di-password-una-ricerca-mostra-un-aumento-del-45-in-sei-mesi-13276419.html

Furto di password, una ricerca mostra un aumento del 45% in sei mesi

Furto di password, una ricerca mostra un aumento del 45% in sei mesi

Il furto è dovuto a software appositamente sviluppati per rubare le password degli utenti, chiamati Trojan-PSW. Tali piccoli programmi si installano nei computer e dispositivi mobili degli ignari utenti e segretamente registrano informazioni e in particolare le password di accesso ai nostri account.Il Karspersky Lab, inoltre, ha notato un aumento nei tentativi di infezione dei PC e altri dispositivi informatici degli utenti, con una crescita del 30% da luglio a settembre, come citato dall’Ansa.Il centro di monitoraggio della società di antivirus ha inoltre rilevato un più alto numero di attacchi, passati dai 24,8 milioni del 2020 ai 25,5 milioni attuali.Come ridurre i rischi?Microsoft ha deciso che gli utenti che utilizzano il suo account possono ora disattivare la password e usare solo un sistema di autenticazione come la app Microsoft Authenticator o una chiave di sicurezza fisica come la Yubikey.Questo significa che chi ha un account Microsoft per accedere a OneDrive, a Microsoft365 o ad altri servizi Microsoft, può recarsi nell’area delle impostazioni della sicurezza e disattivare la password.L’eliminazione della password, infatti, rende più sicuro il proprio account. Prima di disattivare la password, però, è necessario attivare un secondo fattore di autenticazione.Più in generale, per proteggere i propri account, come i social network, o i conti finanziari, è caldamente consigliabile attivare il doppio fattore di autenticazione (2FA).L’investimento in sicurezza ripagaSempre Kaspersky Lab, nel recente report annuale IT Security Economics, ha rilevato come si noti una “crescente gravità degli incidenti di sicurezza informatica che colpiscono le aziende attraverso i fornitori con cui condividono i dati”.Ma fanno notare anche che l’impatto economico di un attacco ad una società enterprise è calato a livello globale, da 1,09 miliardi di dollari del 2020 agli attuali 927 mila dollari del 2021.Secondo la loro analisi, ciò è dovuto anche al “fatto che i precedenti investimenti in misure di prevenzione e mitigazione hanno funzionato per le imprese”.

