Draghi: G20 concorde, situazione umanitaria grave in Afghanistan

I leader dei Paesi del G20 concordano sul fatto che in Afghanistan sta emergendo una situazione umanitaria piuttosto pesante, ha affermato il presidente del... 12.10.2021, Sputnik Italia

Parlando dei diritti delle donne, Draghi ha sottolineato che non si può "tornare indietro di 20 anni", rilevando al tempo stesso che "affrontare la crisi umanitaria richiederà contatti con i talebani*, ma questo non significa un loro riconoscimento. Bisogna prendere atto che sono stati giudicati per ciò che hanno fatto, non per ciò che hanno detto".Mario Draghi ha poi osservato che il G20 si è mostrato favorevole ad "un mandato alle Nazioni Unite, di tipo generale, per il coordinamento della risposta e per agire anche direttamente".Oggi a Roma in videoconferenza si è tenuto il vertice straordinario del G20 sull'Afghanistan, presieduto dal premier Mario Draghi. Si è svolto in un formato ampliato, in particolare, con la partecipazione di rappresentanti dell'Onu, del Fmi e della Banca Mondiale. La Russia è rappresentata all'incontro dal viceministro degli Esteri Igor Morgulov e dall'inviato speciale del Cremlino per l'Afghanistan Zamir Kabulov.* Organizzazione terroristica ed estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

zara tustra Probabilmente c'è ancora qualcosa da rubare .......

marco paradigma Il Grande Reset giudeo deve far vedere come è umano e altruista, preoccupandosi di un popolo il cui Paese hanno spremuto fino al midollo (miniere di terre rare). Era meglio il colonialismo di ieri, che i lupi vestiti da agnelli di oggi.

