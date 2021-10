https://it.sputniknews.com/20211012/curevac-ci-ripensa-e-ritira-candidato-vaccino-covid-19-punta-su-seconda-generazione-13285734.html

CureVac ci ripensa e ritira candidato vaccino Covid-19, punta su seconda generazione

CureVac ci ripensa e ritira candidato vaccino Covid-19, punta su seconda generazione

CureVac, società tedesca impegnata da lungo tempo nello sviluppo di un vaccino contro Sars-CoV-2 e che aveva anche presentato la richiesta di approvazione... 12.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-12T20:10+0200

CureVac, che aveva anche degli accordi presi con la Commissione europea per la distribuzione di milioni di vaccini, ha deciso di concentrarsi sui vaccini a mRNA di seconda generazione in fase di sperimentazione con la britannica Gsk.CureVac ha reso noto che la situazione pandemica è cambiata e che in futuro si avrà bisogno di vaccini differenziati per contrastare un virus che sarà sempre più endemico.“Alla luce di una recente comunicazione dell'EMA, CureVac stima che la prima potenziale approvazione di CVnCoV arriverebbe nel secondo trimestre del 2022. Per questa data, le aziende si aspettano che i candidati del programma del vaccino di seconda generazione siano passati alla fase finale dello sviluppo clinico”, si apprende dal comunicato stampa.Nel comunicato si legge anche che l’accordo da milioni di dosi con la Commissione europea cessa.“Come conseguenza diretta, l'accordo di acquisto avanzato esistente con la Commissione europea, che era basato sull'impiego di CVnCoV per affrontare il bisogno acuto di pandemia, cesserà. CureVac sta valutando la possibilità di sfruttare gli impegni di CVnCoV per i candidati al vaccino di seconda generazione. CureVac rimane in contatto con la Commissione europea e sostiene i suoi sforzi per la salute pubblica”, si legge ancora.Il titolo in borsa della società farmaceutica, quotata al Nasdaq, cede al momento il -8,08% a seguito della notizia e vale 39,765 USD, con una perdita di 3,49 USD per azione.

