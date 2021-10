Covid-19 Russia: 7.832.964 contagi (+28.190), 218.345 decessi (+973), 6.894.285 guarigioni (+20.706)

https://it.sputniknews.com/20211012/covid-19-russia-7832964-contagi-28190-218345-decessi-973-6894285-guarigioni-20706-13276993.html

La Russia ha registrato 28.190 casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore, riporta il Centro di risposta alla pandemia di coronavirus del paese. 12.10.2021, Sputnik Italia

La Russia ha registrato 28.190 nuovi casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore, numero in calo rispetto ai 29.409 del giorno prima, portando il totale cumulativo a 7.832.964 casi, ha riportato martedì il Centro di risposta federale all’emergenza sanitaria contro Sars-CoV-2.“Nell'ultimo giorno sono stati confermati 28.190 casi di COVID-19 in 85 regioni russe, compresi 2.146 casi (7,6%) senza sintomi clinici”, ha riferito il centro, aggiungendo che il tasso di aumento dei casi è sceso allo 0,36%.Mosca ha il maggior numero di nuovi casi, con 4.699 infezioni giornaliere, ma in calo rispetto ai 5.002 del giorno precedente. La capitale russa è seguita da San Pietroburgo, dove si registrano 2.158 casi, ed in calo dai 2.931 di ieri, e la regione di Mosca con 1.804 casi, sempre in calo dai 2.184 registrati il giorno precedente.Il Centro di risposta all’emergenza sanitaria, inoltre, ha riportato 973 decessi legati al coronavirus, dato in aumento rispetto ai 957 del giorno prima, portando il bilancio delle vittime della Federazione Russa a 218.345.Nelle stesse 24 ore, 20.706 pazienti COVID-19 sono stati dimessi dagli ospedali di tutto il paese, un dato statistico in aumento rispetto ai 15.460 del giorno prima, che porta il computo totale a 6.894.285 di dimessi dalle strutture sanitarie.

