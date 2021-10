https://it.sputniknews.com/20211012/covid-19-in-svizzera-completamente-vaccinato-oltre-il-60-della-popolazione-13271395.html

COVID-19 in Svizzera, completamente vaccinato oltre il 60% della popolazione

Sono oltre 5,2 milioni le persone con ciclo completo di vaccino contro il coronavirus in Svizzera, oltre il 60% della popolazione, lo dimostrano i dati... 12.10.2021, Sputnik Italia

Secondo i dati del dicastero elvetico, alla data del 10 ottobre nel Paese risultano essere vaccinate 5.207.485 persone, cioè il 60,51% della popolazione della Svizzera. Il 65,14% dei residenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino.Nel Paese sono autorizzati per l'uso i vaccini di Pfizer/BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson. La domanda di omologazione di AstraZeneca viene tuttora esaminata dal regolatore locale.A inizio ottobre, il governo della Confederazione ha dichiarato che la Svizzera ha una delle coperture vaccinali più basse contro il coronavirus in Europa. Per accelerare i ritmi della vaccinazione, il governo ha deciso, tra le altre cose, di assegnare ai cittadini buoni da 50 franchi (circa 47 euro), su raccomandazione dei quali i cittadini decideranno di vaccinarsi contro il coronavirus.

