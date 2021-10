https://it.sputniknews.com/20211012/como-mongolfiera-si-schianta-contro-il-tempio-voltiano-ingenti-i-danni---video-13279908.html

Como: mongolfiera si schianta contro il Tempio Voltiano, ingenti i danni - Video

Como: mongolfiera si schianta contro il Tempio Voltiano, ingenti i danni - Video

Il Tempio Voltiano a Como è stato colpito da una mongolfiera in fase di sollevamento. Per cause non ancora ben chiarite, la mongolfiera non è decollata in... 12.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-12T15:54+0200

2021-10-12T15:54+0200

2021-10-12T15:54+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/773/54/7735435_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_996988a28288d92b596f4d9bb9f46655.jpg

La scultura è crollata al suolo disgregandosi, ma non prima di aver danneggiato anche le scalinate di accesso al Tempio.Il Tempio Voltiano, dedicato ad Alessandro Volta, è un museo, punto di riferimento culturale e identitario, per la città di Como, dal momento che il grande inventore e scienziato era originario della cittadina.Istituito agli inizi del ‘900, il Tempio Voltiano, dal 2014, era oggetto di restauri interni per recuperare gli stucchi delle volte del primo piano.La sua riapertura al pubblico, dopo anni di incertezze, racconta il canale televisivo locale Espansione TV, appariva essere ormai imminente.Il sindaco ha detto che i danni appaiono essere ingenti e i costi di restauro del danno arrecato economicamente alti. Ma sarà la sovrintendenza ai Beni culturali a stimare i danni causati dalla mongolfiera incautamente autorizzata a sollevarsi da terra a pochi metri dal Tempio Voltiano.Per quanto riguarda le persone presenti all’interno del cesto della mongolfiera, nessuno ha riportato ferite, sono stati quindi aiutati dai Vigili del fuoco ad abbandonare la mongolfiera.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia