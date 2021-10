https://it.sputniknews.com/20211012/buco-da-228-miliardi-nelle-casse-degli-enti-locali-per-la-pandemia-13273028.html

Pandemia COVID, buco da 22,8 miliardi nelle casse degli enti locali italiani

Pandemia COVID, buco da 22,8 miliardi nelle casse degli enti locali italiani

Allarme lanciato dal Comitato delle Regioni UE, nella settimana dedicata agli enti locali europei. Solco pesante lasciato dalla pandemia sulle amministrazioni... 12.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-12T09:22+0200

2021-10-12T09:22+0200

2021-10-12T10:40+0200

infezione di coronavirus diventa pandemia (23-30 marzo)

economia

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/876/11/8761118_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_ecaa553d4867ec71d0b40360f4410129.jpg

Questo l'allarme lanciato dal Comitato delle Regioni UE. A causa delle ristrettezze imposte dalla pandemia e delle mancate entrate dovute alla crisi, la perdita che si è rilevataè stata la più alta in termini assoluti registrata in Europa, immediatamente al secondo posto dopo la Germania, che ha registrato un record di ben 112 miliardi.Se calcoliamo a livello europeo le mancate entrate, pari a 55 miliardi, e la maggiore spesa registrata per la pandemia, pari a 125 miliardi, la 'forbice' registra la punta di 180 miliardi di euro (125 miliardi di spesa in disavanzo + 55 miliardi di mancate entrate, appunto). Un record.L'allarme, lanciato da Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comitato, è che si potrebbero vedere figurarsi all'orizzonte tagli ai servizi pubblici, se "non arriveranno urgentemente più risorse da fondi UE e nazionali per sostenere progetti e programmi locali".Questo l'allarme che riguarderebbe l'intera Unione Europea.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infezione di coronavirus diventa pandemia (23-30 marzo), economia, ue