https://it.sputniknews.com/20211012/al-via-la-riunione-del-g20-sullafghanistan-ma-non-ci-sono-putin-e-xi-jinping-13277276.html

Al via la riunione del G20 sull'Afghanistan, ma non ci sono Putin e Xi Jinping

Al via la riunione del G20 sull'Afghanistan, ma non ci sono Putin e Xi Jinping

Il vertice, organizzato dall'Italia, presidente di turno del G20, affronterà i risvolti della crisi nel Paese dopo il ritiro americano e la presa del potere da parte dei talebani. Alla riunione interverrà anche il presidente americano, Joe Biden. Assenti, invece, il presidente russo e quello cinese.

2021-10-12T14:07+0200

2021-10-12T14:07+0200

2021-10-12T14:07+0200

mondo

g20

talebani

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/13040875_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a155e009b2cb5cd75f858ad5bd2f0266.jpg

Prenderà il via nel primo pomeriggio di martedì, sotto la presidenza italiana, il vertice straordinario del G20 sulla crisi afghana. Il summit, che si terrà in video conferenza e a porte chiuse, sarà inaugurato dal premier Mario Draghi. Ma già si registrano due grandi assenze, quella del presidente cinese Xi Jinping, sostituito dal ministro degli Esteri di Pechino, e quella di Vladimir Putin, che ha delegato il viceministro degli Esteri.Una mossa, quella di Russia e Cina, due dei principali protagonisti degli equilibri della regione, che dimostra scarsa fiducia per questo tipo di formato negoziale per affrontare questioni, come quella dell’Afghanistan, che non siano strettamente economiche.La discussione, del resto, sarà informale. Non ci sarà un comunicato finale, ma un riassunto dei vari interventi che verrà presentato ai giornalisti dal premier italiano nella conferenza stampa che seguirà l'evento.A collegarsi con Roma saranno, invece, il presidente americano Joe Biden, quello indiano, Narendra Modi, e gli altri leader del G20, oltre ai rappresentanti di Paesi Bassi, Spagna, Singapore e Qatar.Per la diplomazia italiana, insomma, riunire intorno al tavolo i rappresentanti delle principali economie del pianeta per discutere di un tema geopolitico è considerato, tutto sommato, un successo. Anche se pesa l'assenza dei presidenti russo e cinese, considerato il ruolo fondamentale che Mosca, e soprattutto Pechino, riveste per il futuro del Paese.In campo per l’Afghanistan, come si apprende sempre dal Corriere, c’è anche la Commissione UE, membro del G20, che potrebbe partecipare al finanziamento degli aiuti.La diplomazia del Vecchio Continente, sulla scia del vertice sulla Difesa comune del castello di Brdo, in Slovenia, si sta muovendo in queste ore per aprire un canale di dialogo con il nuovo governo islamico di Kabul.È previsto per oggi, infatti, si apprende dal Sole 24 Ore, un incontro in Qatar tra alcuni rappresentanti dell’UE e i talebani*, mentre ieri ad incontrare, sempre a Doha, una delegazione degli studenti coranici è stato un gruppo di diplomatici tedeschi.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri stati

https://it.sputniknews.com/20211012/oggi-g20-sullafghanistan-per-segretario-onu-talebani-hanno-tradito-promesse-sulle-donne-13273379.html

https://it.sputniknews.com/20210817/i-rischi-per-loccidente-e-il-ruolo-della-cina-chi-ce-davvero-dietro-i-talebani-12549051.html

Don Camillo Non ci sono Putin e xi? Esticazzi?😁 1

EBM Don camillo sei sei sempre dietro angolo; ti da fastidio se il grande Zar Putin e Onorevole presidente XI non partecipano vs G20. hahahah, va ricordato, che c'e G8, poi diventa G7, adesso G20 meno Putine XI diventa G18 hahaha. Inoltre, secondo te quale lo scopo della riunione del G20 vs Afghanistan? nuova colonizzazione con intinto di ricostruire Afghanistan? Ormai invasori USA e suoi strumenti NATo e paese EU hanno fallito ovvero hanno perso la partita in Afghanistan e quindi, la partita adesso nelle mani dei paese asiatici come Cina, Iran, e la grande Russia di Putin. Grande lo zar Putin e Xi che stanno cambiando il mondo da un punto di vista geopolitico, e Usa e suoi strumenti Nato e EU ormai sono già in declino con precipitazione/caduta libera.

3

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

mondo, g20, talebani, afghanistan