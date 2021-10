https://it.sputniknews.com/20211012/13272211.html

Microsoft: hacker "collegati all'Iran" hanno preso di mira USA,UE, Israele e il settore marittimo

Microsoft: hacker "collegati all'Iran" hanno preso di mira USA,UE, Israele e il settore marittimo

Secondo il gigante della tecnologia, tra i presunti obiettivi ci sarebbero le compagnie di trasporto marittimo globale che operano in Medio Oriente, regione... 12.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-12T07:53+0200

2021-10-12T07:53+0200

2021-10-12T09:53+0200

iran

microsoft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/780/64/7806481_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_edac71a9f9ecf1dc71b98d97bd60887b.jpg

Gli hacker, presumibilmente affiliati alla Repubblica islamica dell'Iran, hanno recentemente condotto "un'estesa diffusione di password" contro le società di tecnologia di difesa americane e israeliane che utilizzano software Microsoft, ha annunciato la società lunedì.Microsoft ha identificato per la prima volta il gruppo di hacker, soprannominato 'DEV-0343', alla fine di luglio di quest'anno e, da allora, ha monitorato le sue attività. Sebbene il numero di utenti che sono stati colpiti dai presunti attacchi informatici non sia significativo, la società ha notato che gli hacker lavorano costantemente per "raffinare" le proprie competenze.In particolare, tra gli obiettivi c'erano "società di difesa che supportano Stati Uniti, Unione Europea e partner del governo israeliano che producono radar di livello militare, tecnologia di droni, sistemi satellitari e sistemi di comunicazione di risposta alle emergenze", che hanno portato Microsoft ad affermare che vi sia Teheran dietro il sabotaggio."Ottenere l'accesso a immagini satellitari commerciali e piani e ai registri di spedizione potrebbe aiutare l'Iran a compensare il suo programma satellitare in via di sviluppo", ha aggiunto la società.Iran e Israele si sono ripetutamente accusati l'un l'altro di attacchi di sabotaggio, con una escalation della tensione tra i due stati dopo l'assassinio del fisico nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh. Teheran è convinta che dietro la sua morte ci sia l'agenzia di spionaggio del Mossad, ma il governo israeliano non ha né confermato né smentito il suo possibile coinvolgimento.Tuttavia, Fakhrizadeh sarebbe stato un obiettivo a lungo termine del governo israeliano sotto l'ex primo ministro Benjamin Netanyahu, che credeva che lo scienziato fosse a capo di un'unità segreta all'interno dell'esercito iraniano, che presumibilmente lavorava per sviluppare armi nucleari.

msan.mr Ah, se lo dice Microsoft stiamo certi che la verità è un'altra! 2

zara tustra Gli hacker, presumibilmente affiliati alla Repubblica islamica dell'Iran? che strano di solito dicevano presumibilmente Russi. Che merde ...solo stronzate dalla mattina alla sera...

4

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, microsoft