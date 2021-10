https://it.sputniknews.com/20211011/violenze-a-roma-via-condotti-chiede-di-bandire-le-manifestazioni-nel-centro-storico-13264775.html

Violenze a Roma, via Condotti chiede di bandire le manifestazioni nel centro storico

Il presidente dell'associazione chiede di vietare cortei e manifestazioni in Piazza del Popolo e Tridente per tutelare residenti, aziende e turisti. 11.10.2021, Sputnik Italia

Piazza del Popolo "va chiusa alle manifestazioni, per poter essere serenamente frequentata da cittadini e turisti". Questa la richiesta del presidente dell'associazione via Condotti, l'imprenditore Gianni Battistoni, intervistato dal Messaggero dopo le violenze di sabato, durante la manifestazione no green pass. Battistoni, patron di una nota boutique del centro storico, si fa portavoce non solo dei residenti, che subiscono i disagi causati dai disordini, ma anche delle imprese che non possono condurre normalmente la propria attività. Inoltre rileva un danno d'immagine per la città relativamente al comparto turistico, "con i turisti che mandano foto e video, con i telefonini, in tutto il mondo". Quindi lancia un appello a Draghi per chiamare i responsabili alla tutela di Piazza del Popolo e il Tridente, "gioiello di Roma" che va tutelato. La proposta del leader di via Condotti è quella di autorizzare le manifestazioni in aree dai punti di maggiore visibilità, dove non ci sono residenti e attività commerciali, come il Circo Massimo.Conclude con un auspicio: "Speriamo che l'assalto a Cgil faccia capire anche ai sindacati che serve una regolamentazione".

новое сопротивление ma si chiudiamo tutto! tra latro la stampaccia anti nazionale non fa vdere che altre proteste si son diffuse in altre città ...mm risultano "assalti" o altre amenità

