Violenze a Roma, Salvini: "La Lega non parteciperà alla manifestazione della Cgil"

Dopo l'assalto della camera del lavoro, il sindacato ha convocato per sabato 16 ottobre una manifestazione nazionale antifascista assieme a Cisl e Uil. 11.10.2021, Sputnik Italia

La Lega non aderirà alla manifestazione nazionale antifascista indetta dai sindacati dopo il raid alla sede della Cgil, per sabato 16 ottobre. Quel giorno, gli esponenti del Carroccio, si ritroveranno ai gazebo per le firme sui referendum della giustizia. Lo ha dichiarato Matteo Salvini in una diretta Facebook andata in onda domenica. Salvini ha poi ribadito la condanna alle violenze avvenute durante la manifestazione No Green pass a Roma. Tuttavia il leader leghista circoscrive il fenomeno, non condanna la manifestazione contro il lasciapassare verde. "A Roma sono stati arrestati violenti di destra - fa notare - a Milano sono stati arrestati elementi di sinistra, sono tutti criminali e violenti. Sono antifascista, anticomunista e anti-estremista". Poi, sulla proposta di sciogliere Forza Nuova: "I partiti non si sciolgono per decreto, o per proposta di un parlamentare, qualcuno dice che c'è di nuovo il partito fascista, allora lo si sciolga in base alla legge, rispettiamo la legge".Infine non risparmia una frecciata al ministro Lamorgerese in merito alla presenza del leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino a Roma. "Possibile che uno che ha il Daspo, il braccialetto elettronico sia in mezzo alla gente? Ognuno deve rispondere del lavoro che fa", afferma. "A chi è convenuto - conclude - che la manifestazione di ieri, con tante persone per bene finisse in vacca per colpa di 50 o 100 criminali?".

thor ....la lega deve far cadere il governicchio se vuole voti! 0

