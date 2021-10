https://it.sputniknews.com/20211011/violenze-a-roma-pd-presenta-una-mozione-per-sciogliere-forza-nuova-forte-matrice-fascista-13268471.html

Il PD ha presentato una mozione al Senato, a prima firma Malpezzi-Parrini, per impegnare il Governo a "dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista", procedendo allo scioglimento di Forza Nuova e dei gruppi politici di chiara ispirazione neofascista. "Colpisce la forte matrice fascista - si legge nel documento - alla base delle gravi azioni violente poste in essere ai danni di un corpo intermedio, rappresentante dei diritti dei lavoratori quale quello della CGIL, azioni contraddistinte da un’inquietante carica eversiva e tali da configurare un vero e proprio attacco, con metodi violenti, alla nostra democrazia". Con queste motivazioni chiesta l'applicazione il divieto di ricostituzione del partito fascista, contenuto nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Il testo, inoltre, mette in risalto un "salto di qualità" compiuto dai movimenti di estrema destra, adesso in grado " infiltrarsi e ad intercettare le proteste e il malumore" dei contrari al green pass. La richiesta arriva dopo i violenti scontri di domenica a Roma durante la manifestazione no green pass, culminata con l'assalto alla sede della Cgil e il raid al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I. Dopo l'ipotesi formulata da Enrico Letta e sostenuta da Maurizio Landini, lunedì mattina è giunto l'annuncio del deputato dem Emanuele Fiano, che ai microfoni di Radio Cusano ha anticipato la mossa: "Presenteremo la mozione per sciogliere Forza Nuova. Leu e M5S hanno detto che sono favorevoli così come molti esponenti di Italia viva". La convergenza con il M5SSulla questione, l'asse con il MoVimento sembra già raggiunto. La mozione PSI-Italia vivaUna mozione analoga è stata presentata, sempre a Palazzo Madama, dai senatori Riccardo Nencini (PSI) e Davide Faraone (Iv). "Forza Nuova - si legge nel documento - è un movimento di estrema destra, per ammissione dei suoi fondatori di chiaro stampo neofascista. I suoi fondatori, Roberto Fiore e Massimo Morsello, sono stati a suo tempo condannati per associazione sovversiva e banda armata. Rappresentanti autorevoli di Forza Nuova sono stati organizzatori e protagonisti dell’attacco alla sede nazionale della Cgil avvenuto nella giornata di sabato 9 ottobre a Roma. L’episodio, senza ombra di dubbio, rientra nel canone dello squadrismo armato di cui si avvalse il fascismo tra il 1920 e gli anni successivi sia per la devastazione di circoli, case del popolo, leghe operaie e bracciantili, sedi sindacali, stampa che per la eliminazione degli avversari politici", si legge nel documento. Un punto cardine evidenziato nella mozione sono le dichiarazioni del partito che ha annunciato, per i prossimi giorni, un innalzamento del livello di scontro. Lo scioglimento di Forza Nuova viene dunque chiesto al fine di proteggere la democrazia da minacce incompatibili con l’ordinamento costituzionale. I precedenti Sono tre le formazioni politiche sciolte in virtù della cosiddetta legge Scelba. Nel 1973 è stato sciolto Ordine Nuovo, tre anni dopo è toccato ad Avanguardia Nazionale. Più recentemente è stato sciolto Fronte nazionale nel 2000.

giovanni Il PD e' una accozzaglia di sporchi trecciokippati...rappresenta l ipocrisia politica della falsa democrazia.....sono la rappresentanza dei poteri forti del globalcapitalismo ,della bancocrazia e usolurocrazia di sion....Spero che sciolgano FORZA NUOVA....sara il volano motore perche venga accellerata la rivoluzione popolare .....Piu repressione poliziale ,piu sorveglianza di massa ,piu censura informativa piu dittatura da parte del regime strisciante e il tutto si convertira come un boomerang contro questi secolari impostori criminali! 2

thor spererei che possa essere questo il volano, ma ne dubito: alla gente non frega nulla di FN o casapound, non sono riusciti a farli reagire con la limitazione delle libertà.... ecco perchè avrei auspicato l'obbligo vaccinale, ma ad ora dubito che avrebbe funzionato! 2

