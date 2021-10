https://it.sputniknews.com/20211011/terremoto-in-basilicata-scossa-34-tra-matera-e-potenza-13268723.html

Terremoto in Basilicata, scossa 3.4 tra Matera e Potenza

La Sala Sismica dell'INGV di Roma ha registrato alle 13.33 una scossa di magnitudo 3.4 in Basilicata, tra Matera e Potenza. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Campomaggiore (Potenza), ad una profondità di 36 chilometri. L'area interessata comprende anche Pietrapertosa, Castelmezzano, Albano di Lucania nel potentino e Oliveto Lucano, Calciano, Tricarico, Accettura, Garaguso, nel materano. La scossa era stata stimata in via preliminare di magnitudo compresa tra i 3.2 e i 3.7 gradi della scala Richter. Successivamente il dato è stato rivisto in maniera definitiva.Non sono arrivate segnalazioni di danni ad edifici presso la sala operativa dei Vigili del fuoco di Potenza.

