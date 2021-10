https://it.sputniknews.com/20211011/stretta-sui-cortei-no-green-pass-dopo-gli-scontri-di-roma-sara-piu-difficile-lautorizzazione-13264571.html

Stretta sui cortei ‘NO Green Pass’: dopo gli scontri di Roma sarà più difficile l’autorizzazione

Il Governo ha deciso nuove regole per autorizzare manifestazioni come quella contro i Green Pass di domenica a Roma che è degenerata negli scontri in piazza... 11.10.2021, Sputnik Italia

Il via libera alle manifestazioni ora potrà arrivare solo dopo rigorosa valutazione dei rischi, limitando al massimo i cortei. Le autorizzazioni verranno rilasciate soltanto dietro tutta una serie di garanzie reali di rispetto delle regole da parte degli organizzatori.In particolare dovrà essere valutato se il luogo richiesto sia adeguato, se ci siano vie di fuga in caso di scontri, se vi sia la possibilità di presidiare le vie limitrofe in modo da impedire a chi protesta in maniera violenta di scappare e dovrà essere stilata la lista dei luoghi che potrebbero essere presi di mira da potenziali manifestanti violenti, di modo da poterli difendere con appropriato cordone di protezione.Se si riterrà che non ci siano le condizioni per garantire la sicurezza, la manifestazione dovrà essere vietata impedendo in ogni modo a chi ha presentato richiesta di riuscire comunque a scendere in piazza.Questa iniziativa del Governo arriva dopo i fatti di Roma e prima di venerdì 15 ottobre, giorno in cui scatta l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori e in cui la tensione potrebbe arrivare al suo culmine, con mobilitazioni e tam tam social che fanno presagire per il fine settimana successivo ulteriori manifestazioni che, vista la lunga lista di richieste poste e i tempi per verificare le condizioni di sicurezza, difficilmente potranno essere ufficialmente autorizzate.

новое сопротивление è anticostizuionale il vaglio ! semmai solo avvisare come prevede la legge. ma pii quali scontri? i manifestanti manganellati senza motivo quelli si! 1

