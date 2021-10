https://it.sputniknews.com/20211011/spagna-e-messico-rapporti-tesi-sui-conquistatores-madrid-chiede-di-restituire-le-spoglie-di-cortes-13269933.html

Spagna e Messico, rapporti tesi sui conquistatores: Madrid chiede di restituire le spoglie di Cortes

Il sindaco di Medellin ha chiesto all'ambasciatore del Messico a Madrid di rispedire al mittente le spoglie del conquistatore Hernan Cortes.

2021-10-11T20:44+0200

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13270701_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_81d1f6a265f7a473ed920332f747537a.jpg

Nella sua lettera l'alcalde di Medellín (provincia Badajoz) Valentin Pozo esprime preoccupazione per le notizie "molto scoraggianti" che arrivano dal Messico negli ultimi mesi: a suo avviso, le spoglie di Cortes potrebbero essere prese di mira dai vandali mentre nel paese sta crescendo il sentimento anti-spagnolo, riporta il giornale Mundo.Tuttavia, aggiunge il primo cittadino, per la paura che possano essere profanati, sarebbe preferibile portare i resti di Cortes nella suà città natale, Medellín.La lettera all'ambasciatore messicano María Carmen Oñate Muñoz è stata inviata in concomitanza con la Festa nazionale spagnola, che si celebra il 12 ottobre, data che commemora il giorno della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo nel 1492.Ad agosto, il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, nel suo intervento in occasione del 500° anniversario della conquista di Tenochtitlán, nell'attuale Messico centrale, da parte dello spagnolo Hernan Cortez, ha definito l'anniversario della caduta dell'impero azteco un giorno di lutto. Il capo di Stato ha chiesto scusa alle popoli indigeni, vittime del disastro causato dall'occupazione militare spagnola.Il conquistatore del Messico, Hernan Cortes, nonostante le sue ultime volontà, fu sepolto a Siviglia, in Spagna, dove morì nel 1547. I suoi resti furono trasportati in Messico solo 20 anni dopo. Da quel momento sono stati seppelliti più volte, l'ultima delle quali nel 1947.

2021

Notiziario

