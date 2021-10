https://it.sputniknews.com/20211011/segreto-bancario-la-svizzera-ha-trasmesso-a-70-paesi-i-dati-sui-conti-bancari-di-loro-cittadini--13270861.html

Segreto bancario, la Svizzera ha trasmesso a 70 paesi i dati sui conti bancari di loro cittadini

Segreto bancario, la Svizzera ha trasmesso a 70 paesi i dati sui conti bancari di loro cittadini

Le autorità elvetiche hanno trasmesso a 70 paesi dati su 3,3 milioni di conti aperti dai cittadini di questi stati nelle banche svizzere, ha riferito lunedì... 11.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-11T22:30+0200

2021-10-11T22:30+0200

2021-10-11T22:30+0200

mondo

economia

svizzera

banche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/181/15/1811564_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_b3ab43f7dde435a6c8c3ec128756fc82.jpg

Il dicastero ha specificato che lo scambio si è svolto nel quadro dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni.Il documento fa notare che la Svizzera ha ricevuto informazioni da altri 26 paesi, ma questi ultimi non ne hanno ottenute in quanto non soddisfano i requisiti internazionali di confidenzialità e sicurezza dei dati oppure hanno rinunciato volontariamente a riceverne.A quanto si apprende dal comunicato, l'AFC ha inviato agli stati partner informazioni relative a circa 3,3 milioni di conti finanziari, ricevendo informazioni su circa 2,1 milioni di conti finanziari. Il dicastero fa notare che presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni al momento sono registrati circa 8.500 istituti finanziari, tra cui banche, trust, assicurazioni e istituti di altro tipo.L'AFC aggiunge che non può fornire indicazioni in merito all’entità delle attività finanziarie.

svizzera

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, svizzera, banche