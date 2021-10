https://it.sputniknews.com/20211011/satelliti-oneweb-i-prossimi-lanci-nello-spazio--avverranno-con-navette-e-propulsori-dellindia-13268676.html

Satelliti OneWeb, i prossimi lanci nello spazio avverranno con navette e propulsori dell'India

Satelliti OneWeb, i prossimi lanci nello spazio avverranno con navette e propulsori dell'India

La società di telecomunicazioni satellitari nell'orbita terrestre bassa OneWeb ha annunciato la collaborazione con il ramo commerciale dell'Agenzia nazionale...

OneWeb intende utilizzare a partire dal prossimo anno il razzo vettore Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) e il veicolo di lancio Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III (GSLV-MkIII) come piattaforme per il lancio di satelliti OneWeb in India.Una lettera su intenti che comprende i dettagli di questo accordo è stata resa nota dal primo ministro indiano Narendra Modi alla cerimonia di inaugurazione dell'Indian Space Association (ISpA), che promuoverà la politica spaziale e interagirà con tutte le parti interessate e contribuirà a rendere l'India autosufficiente, tecnologicamente avanzata e attore importante sull'arena spaziale. OneWeb è uno dei fondatori di questa associazione.Il progetto OneWeb ha un obiettivo di fornire accesso a Internet ad alta velocità agli utenti di tutto il mondo entro il 2027. Il progetto prevede il lancio di 684 satelliti e la società ha già messo in orbita 322 satelliti. Nel novembre 2020, OneWeb ha dichiarato bancarotta ed è stata venduta al governo del Regno Unito e alla società indiana Bharti Global.

