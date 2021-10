https://it.sputniknews.com/20211011/renzi-punta-alla-russia-e-entra-nel-cda-di-delimobil-iv-tutto-regolare-13265175.html

Renzi punta alla Russia e entra nel Cda di Delimobil. Iv: tutto regolare

Renzi punta alla Russia e entra nel Cda di Delimobil. Iv: tutto regolare

11.10.2021

Matteo Renzi ha un nuovo impegno lavorativo dopo le consulenze in Arabia Saudita. Da agosto il leader di Italia viva fa parte del Cda di Delimobil, una delle più importanti società di car sharing in Russia. Lo rende noto l'ufficio stampa di Iv, che precisa: "Sfida avvincente, tutto regolare". La società fa capo all'imprenditore napoletano Vincenzo Trani, che ne è socio di riferimento. Ha sede in Lussemburgo e si sta preparando ad essere quotata a Wall Street. In vista della quotazione al Nyse, la società Delimobil, partecipata al 15% dalla banca statale Vtb, dichiara di essere il primo operatore in Russia, dove è presente in 11 città con una quota del 44% a Mosca. In base alla documentazione depositata alla Sec, l'ingresso di Renzi nel Cda risale ad agosto.Non è specificato il compenso di ogni amministratore, ma la retribuzione complessiva del board si attesterebbe ad 1 milione di euro più rimborsi spese.Renzi ha già lavorato all'estero come consulente del Future Investment Initiative in Arabia Saudita, fondazione che fa capo a Mohammad bin Salman.

