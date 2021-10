https://it.sputniknews.com/20211011/orlando-le-violenze-sono-un-salto-di-qualita-nellambizione-eversiva-dei-neofascisti-13263880.html

Orlando: “Le violenze sono un salto di qualità nell’ambizione eversiva dei neofascisti”

Il ministro del Lavoro invita a leggere il fenomeno della piazza no green pass nelle sue due componenti: il movimento reale e l’estrema destra che lo sfrutta... 11.10.2021, Sputnik Italia

Per il ministro del Lavoro Andrea Orlando dietro le violenze sfociate nel corso dei cortei No green pass nel weekend ci sono due fenomeni che vanno analizzati con attenzione e con due approcci diversi.Da un lato, dice al Corriere della Sera, c’è “il movimento reale, dove paure, teorie complottistiche e malessere sociale si mischiano” e dall’altro ci sono fronde di matrice fascista che provano a “cavalcare questa situazione” e “utilizzare questo movimento per scagliarlo contro le istituzioni democratiche”.E per contrastare questo salto di qualità, serve “una reazione di carattere diverso rispetto a quella un po’ accondiscendente che ha sottovalutato certi fenomeni apparentemente di reducismo grottesco”. Il movimento reale e le paureNei cortei, ricorda Orlando, “c’erano persone del movimento contro le chiusure, c’era gente spaventata, c’erano vittime di teorie complottistiche” e anche lavoratori spaventati dalla data del 15 ottobre quando entrerà in vigore l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.Andando avanti sulla strada del green pass, che “non preclude il dialogo al contrario dell’obbligatorietà del vaccino”.L’ambiguità della politica, inaccettabileIl titolare del ministero del Lavoro si rivolge poi al mondo della politica e chiede chiarezza e fermezza nella condanna di quanto accaduto.

marco paradigma Non bisogna essere complottisti per capire che Orlando è un servo anti italiano venduto alla massoneria giudaica di cui Draghi è stato fino a ieri il più autorevole nostro esponente, e proprio per questo disprezzato da chiunque avesse ancora una dignità di uomo libero. Oggi Orlando gli lecca il culo scodinzolando, come il resto dei sinistroidi italiani: franza o spagna, purchè se magna. 1

новое сопротивление un salto quantico ci deve essere stato nelle teste vuote malate dei pidioti insignificanti e nullafcenti , non c'è nesuna eversione se non la vostra di ghettizzare nazisticamente la povera gente con un siero che dire fogna e dire poco! 1

