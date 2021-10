https://it.sputniknews.com/20211011/nuove-regole-per-la-scuola-niente-piu-dad-con-un-solo-caso-positivo-13263699.html

Nuove regole per la scuola, niente più Dad con un solo caso positivo

Nuove regole per la scuola, niente più Dad con un solo caso positivo

Se il resto della classe risulta negativa al test rapido. Controlli ripetuti dopo cinque giorni e scatta la quarantena dai tre casi in su. Per asilo e nido... 11.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-11T09:39+0200

2021-10-11T09:39+0200

2021-10-11T09:39+0200

scuola

coronavirus in italia

quarantena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/9531499_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7961d6e9a44dd9d0d42204719a1c2de.jpg

Il ministero dell’Istruzione e quello della Salute, insieme all’Istituto superiore di Sanità e alle Regioni sono a lavoro per limare e inviare le nuove indicazioni, non norme obbligatorie, per le quarantene e la didattica a distanza nelle scuole.Si tratta, però, di suggerimenti che le Asl dovranno seguire, ma rispettando l’autonomia dei dipartimenti di prevenzione, cioè dei medici che valutano i singoli casi e determinano quali siano i contatti a rischio.Le diverse ipotesi per evitare la DadNel testo vengono ipotizzate diverse situazioni in cui si possa trovare una classe e i suoi professori.Under 12, elementari e asiloSituazione diversa per le fasce di età sotto i 12 anni, cioè non ancora vaccinabili.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

scuola, coronavirus in italia, quarantena