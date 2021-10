https://it.sputniknews.com/20211011/maxi-blitz-contro-i-casalesi-63-misure-cautelari-13265704.html

Maxi-blitz contro i Casalesi: 63 misure cautelari

Nella vasta operazione della Guardia di Finanza 48 persone sono state arrestate in carcere, per associazione a delinquere finalizzata riciclaggio. 11.10.2021, Sputnik Italia

E' scattato all'alba di lunedì mattina una maxi blitz contro il clan camorristico dei Casalesi nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. La Guardia di Finanza ha eseguito 63 misure cautelari. Sono 48 le persone, residenti nelle tre province, finite in carcere. Gli indagati sono accusati a vario titolo per il reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi.Secondo gli inquirenti, il riciclaggio avrebbe fruttato al gruppo camorristico oltre 100 milioni di euro, attraverso sistematiche e cospicue frodi fiscali.L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in collaborazione con i comandi provinciali della guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno, su delega della procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Dda.

