La Siria contro Israele, no all'aumento dei coloni nelle Alture del Golan

Damasco condanna la decisione delle autorità israeliane di aumentare il numero di coloni israeliani nella parte occupata delle Alture del Golan, riporta... 11.10.2021, Sputnik Italia

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett in un intervento ad una conferenza dedicata allo sviluppo delle Alture del Golan aveva precedentemente dichiarato che il Golan è un territorio strategico per Israele e che il governo dello Stato ebraico intende costruirci due nuovi insediamenti e in tal modo raddoppiare il numero di abitanti nell'area.Il dicastero siriano ha osservato che tali dichiarazioni sono "aggressive" nei confronti della Siria, che considera le alture del Golan parte integrante del proprio territorio.Gran parte dei territori delle Alture del Golan fu occupata da Israele nel corso della Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Nel 1981, il Consiglio di sicurezza dell'ONU non riconobbe la decisione di Israele di dichiarare il Golan parte del suo territorio. Dal 2019, gli Stati Uniti risultano essere l'unico paese a riconoscere la sovranità di Israele sui territori occupati nelle Alture del Golan.

