Ingredienti... SEGRETI!

Le autorità statunitensi hanno accusato un dipendente del Dipartimento della Marina degli Stati Uniti di trasferire ad un altro paese informazioni top secret... 11.10.2021, Sputnik Italia

Secondo le informazioni fornite dal servizio stampa del Dipartimento di Giustizia degli Usa, l'anno scorso un ingegnere di 42 anni con autorizzazione top secret avrebbe tentato di contattare le autorità di un altro stato per offrire informazioni considerate estremamente preziose per l'intelligence militare straniera.L'uomo avrebbe fatto ciò inviando una lettera con le istruzioni per comunicare con l'informatore.In cambio dell'importo pattuito, ha consegnato agli agenti dell'Fbi sotto copertura una scheda di memoria contenuta in un panino al burro di arachidi avvolto in una busta, oltre a una chiave di decrittazione per leggerne il contenuto. Secondo i media, l'uomo avrebbe agito con il sostegno della moglie.

