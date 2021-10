https://it.sputniknews.com/20211011/il-nuovo-cancelliere-austriaco-schallenberg-presta-giuramento-13266616.html

Il nuovo cancelliere austriaco Schallenberg presta giuramento

Il nuovo cancelliere austriaco Schallenberg presta giuramento

Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha prestato giuramento come cancelliere a seguito delle dimissioni del suo collega conservatore... 11.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-11T14:18+0200

2021-10-11T14:18+0200

2021-10-11T14:18+0200

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13266519_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_feda6ba716375871b12209ccb7229639.jpg

Schallenberg ha prestato giuramento in una cerimonia tenutasi nell'ufficio del presidente Alexander Van der Bellen insieme al suo successore come ministro degli Esteri, Michael Linhart.Linhart, come Schallenberg, è un diplomatico di carriera e ha prestato servizio come ambasciatore in Francia.La scorsa settimana la Procura anti-corruzione austriaca ha confermato di aver avviato un'indagine nei confronti di Kurz ed alcuni suoi soci in affari per le ipotesi di reato di concussione e corruzione. A seguito dell'annuncio della Procura l'opposizione ha invitato Kurz a dimettersi dalla carica di cancelliere e i Verdi, alleati del partito presieduto da Kurz nel governo, hanno dichiarato l'incapacità del Cancelliere di adempiere ai suoi doveri, chiedendo al Partito popolare di proporre un nuovo candidato degno per questo ruolo. Contemporaneamente, per martedì era stata fissata una sessione straordinaria del parlamento, in cui l'opposizione avrebbe presentato una mozione di sfiducia contro il cancelliere Kurz, ma il politico non ha deciso di dimettersi prima.Nonostante le sue dimissioni dall'incarico di cancelliere, Kurz rimane presidente del partito e leader del suo gruppo parlamentare, quindi continuerà a influenzare direttamente le decisioni all'interno dell'attuale governo di coalizione.

https://it.sputniknews.com/20211006/austria-perquisizioni-in-cancelleria-e-nella-sede-del-partito-di-sebastian-kurz-13198556.html

aidenzio Gli austriaci in una settimana hanno fatto tutto Kurz si e dimesso Schallenberg ha preso il supo postonoi in Italia abbiamo ancora quelle facce di me...a di trento o quarantanni fa scandali su scandali incapaci su incapaci voltagabbana su voltagabbana, marionette su marionette e poi parlano di democrazia ma levatevi dai cogl...i adenzio

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica