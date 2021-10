https://it.sputniknews.com/20211011/il-direttore-dellagenzia-delle-entrate-fare-ordine-nella-giungla-del-fisco-e-evitare-levasione-13264345.html

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate: “Fare ordine nella giungla del Fisco e evitare l’evasione”

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate: "Fare ordine nella giungla del Fisco e evitare l'evasione"

Ruffini punta a una semplificazione delle tasse e dei tributi per eliminare i vicoli che consentono agli evasori di nascondersi. E promuove la revisione del... 11.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-11T14:44+0200

2021-10-11T14:44+0200

2021-10-11T14:44+0200

fisco

agenzia delle entrate

La premessa e l’obiettivo di un Fisco più efficace passano per la semplificazione. Ne è convinto il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.Parlando a La Stampa, Ruffini, che è anche presidente di Entrate-Riscossione, che ha preso il posto di Equitalia, spiega che bisogna fare ordine nella giungla delle 800 leggi tributarie che si sono stratificate negli anni.In questo senso la delega fiscale “è il primo passo ed è una buona notizia”.La revisione del catastoCon la revisione del catasto nei prossimi cinque anni, voluta dal governo Draghi, “avremo una grande operazione di trasparenza nel segno della completezza del sistema”, dice Ruffini.E non sarà una caccia alle case fantasma, ma di individuare differenze e restituire “una fotografia” reale, “un lavoro che già in passato ha consentito di individuarne più di un milione”.Cartelle cancellate e riscossioneRuffini parla poi della cancellazione delle cartelle sotto i 5.000 euro per i cittadini e le società con un reddito inferiore a 30mila euro nel 2019, prevista dal decreto Sostegni: “Consentirà di smaltire una fetta delle giacenze”.Per eventuali altre rottamazioni, per Ruffini, dovrà valutare il Parlamento o il governo, “che sapranno sicuramente trovare un giusto punto di equilibrio”.

