https://it.sputniknews.com/20211011/green-pass-la-vicequestore-schiliro-sospesa-dal-servizio-13269783.html

Green pass, la vicequestore Schilirò sospesa dal servizio

Green pass, la vicequestore Schilirò sospesa dal servizio

Dopo gli episodi di violenza a Roma durante la manifestazione di sabato, ha chiesto la punizione immediata poliziotti coinvolti negli scontri con i... 11.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-11T17:42+0200

2021-10-11T17:42+0200

2021-10-11T17:43+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/12964946_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a18f7463194623ac580cab49043f8d23.jpg

E' stata sospesa in via cautelativa Nandra Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore aggiunta della Criminalpol nota per le sue posizioni No Vax. Il provvedimento di sospensione dal servizio e dalle funzioni di poliziotta le è stato notificato oggi ma entrerà in vigore da domani. Lo ha precisato la stessa Schilirò sui propri canali social La poliziotta No vax ha fatto sapere anche di aver revocato l'iscrizione al neonato sindacato COSAP. Aveva da poco ricevuto incarichi dirigenziali. Dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione No Green pass di sabato a Piazza del Popolo, Schilirò aveva chiesto "come cittadina e sindacalista" l'immediata "punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione", sostenendo che la "violenza è inammissibile da qualsiasi parte provenga". La poliziotta, che aveva partecipato alla manifestazione No green pass del 25 settembre a Roma, ha affermato inoltre di essere a conoscenza che a "quella del 9 avrebbero aderito anche soggetti con cui niente ho in comune", riferendosi probabilmente agli esponenti di Forza Nuova. "Temevo - scrive ancora - che le tante persone oneste presenti in piazza fossero strumentalizzate da chi utilizza metodi che io non condivido. Ciò non toglie che chi ha usato violenza debba esserne chiamato a rispondere, come ho già ripetuto", ha concluso.

marco paradigma Non è un'eroina. E' molto più rivoluzionario Mons. Viganò. Il messaggio rivoluzionario che io pronuncerei è invece questo: "L'Italia, insieme ad altri paesi, è stata attaccata con un'arma biologica da un nemico esterno. Nel far fronte ai danni subiti e al pericolo persistente, si produrrà il massimo sforzo per individuare il nemico e punirlo secondo legge militare di guerra. Al momento, nelle more di ulteriori sviluppi, si considerano persone non gradite e private della possibilità di entrare nel Paese i cittadini staunitensi Bill Gates e George Soros." 5

Irina Derefko Grande donna! Tutta la mia solidarietà. 4

19

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia