Erdogan tuona contro i terroristi in Siria e promette ritorsioni: "hanno fatto traboccare il vaso"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che "le ultime sortite dei terroristi" in Siria "hanno fatto traboccare il vaso" della Turchia. Il capo... 11.10.2021, Sputnik Italia

Lo scorso giovedì il ministro della Difesa turco Hulusi Akar aveva affermato che le forze armate del Paese hanno eliminato cinque terroristi in risposta alla morte di un militare turco, ucciso in un attacco missilistico nel nord della Siria. In seguito domenica il ministero degli Interni della Repubblica ha riferito la morte di un altro soldato, oltre a tre feriti.Lunedì l'amministrazione della provincia di Gaziantep ha dichiarato che la città di Karkamis è stata attaccata, non ci sono state vittime. Secondo quanto spiegato dalle autorità, l'attacco è stato eseguito dal partito curdo Partito dell'Unione Democratica (PYD). Nel 2016-2019, l'esercito turco ha condotto tre operazioni nel nord della Siria: 'Scudo dell'Eufrate' contro i guerriglieri del gruppo terroristico Stato Islamico*, 'Ramoscello d'Ulivo' e 'Fonte di pace' contro gruppi curdi. Damasco ha più volte definito illegale la presenza delle forze di Ankara sui territori confinanti e ha esortato al ritiro delle truppe.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi.

marco paradigma Nell'ultimo incontro, Erdogan aveva promesso a Putin che avrebbe lasciato Idlib ai siriani. Come si può vedere, si è già rimangiato la parola data, adducendo scuse puerili. 1

brigante Che buffone di beduino! Un giorno la Russia lo toglierà di mezzo! 1

