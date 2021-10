https://it.sputniknews.com/20211011/draghi-nella-sede-della-cgil-landini-visita-non-scontata-13268975.html

Draghi nella sede della Cgil, Landini: "Visita non scontata"

Il presidente del Consiglio ha incontrato il segretario generale della Cgil nella sede nazionale presa d'assalto da Forza Nuova durante la manifestazione No... 11.10.2021, Sputnik Italia

Il premier Mario Draghi si è recato poco dopo mezzogiorno in visita nella sede nazionale della Cgil. Ad attenderlo, davanti all'ingresso, il segretario generale Maurizio Landini. Un lungo applauso è esploso tra i presenti, dopo l'abbraccio fra i due. La visita dei locali devastati da Forza Nuova durante la manifestazione No Green pass è durata circa mezz'ora. "Ho ringraziato il presidente del consiglio per una visita dal significato importante, una visita non scontata. Il presidente Draghi ha voluto segnalare la vicinanza del governo e delle istituzioni al sindacato per impedire che torni un passato che va evitato. Un messaggio particolarmente significativo", ha detto Landini al termine della visita.Il leader della Cgil ha poi menzionato la prossima manifestazione nazionale dei sindacati indetta per sabato 16 ottobre contro il fascismo. In quella sede verrà avanzata la richiesta di scioglimento delle organizzazioni che si ispirano all'ideologia fascista. Le mozioni di PD, PSI-IvIn queste ore il Partito Democratico ha presentato in Senato una mozione, a prima firma Malpezzi-Parrini, per impegnare il Governo, per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e dei movimenti d'ispirazione neofascista. Nel documento viene menzionata "a forte matrice fascista" considerata "alla base delle gravi azioni violente". L'obiettivo dell'aggressione "ai danni di un corpo intermedio, rappresentante dei diritti dei lavoratori quale quello della CGIL, azioni contraddistinte da un’inquietante carica eversiva". In questo senso si configura come "un vero e proprio attacco, con metodi violenti, alla nostra democrazia". Una mozione analoga è stata presentata, sempre a Palazzo Madama, dai senatori Riccardo Nencini (PSI) e Davide Faraone (Iv).Alla Camera il Movimento 5 Stelle ha firmato la mozione presentata dalla capogruppo del Pd, Debora Serracchiani, per lo scioglimento di Forza Nuova e di altri gruppi neofascisti. Lo ha annunciato il capo dei deputati grillini, Davide Crippa.

giovanni I soliti teatrini di regime trecciokippato! 3

franco296 Tutta una famiglia, schierata dalla parte dell’UE e del libero mercato. Fra le tante altre nefandezze, questa genia fa ponti d’oro al governo ucraino e ai suoi macellai neonazisti!!! Senza dimenticare quanto abbiano contribuito fattivamente a devastare Costituzione e mondo del lavoro, buttando nel cesso un secolo di lotte. 2

