Dietologa giapponese svela il segreto dell'ingrediente perfetto

La dietologa e la personal trainer Yuko Fukano ha raccontato in un articolo sul portale Yahoo News Japan che "il cibo perfetto" si trova in qualsiasi negozio... 11.10.2021, Sputnik Italia

salute

scienza e tech

L'esperta ha anche sottolineato che la ricchezza di aminoacidi rende le uova un ottimo alimento per chi presta particolare attenzione agli allenamenti. Fukano ha aggiunto che le uova aiutano ad alleviare la fatica e il dolore e contribuiscono alla crescita dei muscoli.Tuttavia, la dietologa osserva che le uova non contengono la vitamina C e le fibre alimentari, perciò quindi per stabilire l'equilibrio occorre consumarle insieme a riso, verdure o frutta.

salute