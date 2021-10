https://it.sputniknews.com/20211011/dieci-nazioni-ue-chiedono-linclusione-dellenergia-nucleare-nella-lista-verde-13263115.html

Dieci nazioni UE chiedono l'inclusione dell'energia nucleare nella ‘lista verde’

Dieci Paesi dell'Unione Europea si sono espressi a favore del nucleare, chiedendone l'inserimento nell'elenco delle energie considerate virtuose sia per il... 11.10.2021, Sputnik Italia

Il 10 ottobre Francia, Romania, Repubblica ceca, Finlandia, Slovacchia, Croazia, Slovenia, Bulgaria, Polonia e Ungheria hanno pubblicato un editoriale a sostegno dell'energia nucleare.I dieci paesi affermano, come citato da Le Parisien, che è "assolutamente essenziale che l'energia nucleare sia inclusa nel quadro della tassonomia europea entro la fine di quest'anno”, poiché protegge i consumatori europei dalla volatilità dei prezzi e contribuisce all'indipendenza della produzione di elettricità nell'UE minacciata dell'aumento dei prezzi del gas.Nella dichiarazione congiunta viene anche sottolineato che lo sviluppo dell'industria nucleare dell'UE potrebbe generare quasi un milione di posti di lavoro altamente qualificati in Europa.Il nuovo corso Green europeo, proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo aver assunto l'incarico nel dicembre 2019, mira a ridurre le emissioni di gas serra dell'UE a zero entro il 2050.

