Covid, Mantovani: "Vediamo la luce in fondo al tunnel"

Covid, Mantovani: "Vediamo la luce in fondo al tunnel"

L'immunologo di Humanitas avverte anche che si dovrà convivere ancora a lungo con la pandemia di coronavirus e vanno dunque protetti i Paesi più poveri, con...

Finalmente "vediamo chiaramente la luce in fondo al tunnel", ma ancora "dovremo convivere ancora a lungo" con la pandemia di Covid-19. Lo ha detto l'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) e presidente della Fondazione Humanitas, in un'intervista al Corriere, ponendo l'accento sulla necessità di rendere sicuri i Paesi più poveri.Mantovani conferma la preoccupazione "per i Paesi a basso reddito, perché non basta far arrivare le dosi, servono anche le strutture e le competenze per poterle somministrare". In Africa solo il 4% della popolazione ha completato il ciclo di vaccinazione, mentre in Perù, con il 32% di immunizzati, aumenta la diffusione della variante Mu. La situazione in ItaliaPer concludere l'ultimo tratto di tunnel senza sbandamenti non è sufficiente vaccinare tutta la popolazione dai 12 anni in su, inclusi i guariti, è anche necessario "individuare i positivi con l'attività di testing e tracciare i contatti. Bisogna dunque proseguire con le regole anti-contagio, continuando ad indossare la mascherina nei luoghi chiusi. Vaccinare i bambini under 12La platea della popolazione vaccinabile dovrà essere estesa agli under 12 non appena sarà possibile. Secondo Mantovani sono diversi i motivi per vaccinare i bambini, il primo di tutti è che, seppur rare, esistono forme gravi di Covid infantile. Inoltre i bambini sono soggetti alla sindrome infiammatoria multisistemica, una patologia grave che spesso richiede il ricovero in terapia intensiva, e al long Covid. "Si calcola che un bambino guarito su sette abbia problemi anche a distanza di 15 settimane", ha spiegato Mantovani. I disturbi post Covid possono sopraggiungere anche fra i soggetti asintomatici o paucisintomatici. Ad oggi sono 86.285.740 le dosi di vaccino anti-Covid somministrato in Italia e 43.275.562 persone hanno concluso il ciclo di vaccinazione. L'obiettivo della campagna vaccinale è stato raggiunto, con l'80,13% di persone immunizzate. In 309.368 hanno ricevuto la terza dose.

