https://it.sputniknews.com/20211011/caro-gas-ora-le-societa-europee-passano-al-mercato-del-carbone-ed-il-prezzo-vola-ai-massimi-13270442.html

Caro gas: ora le società europee passano al mercato del carbone ed il prezzo vola ai massimi

Caro gas: ora le società europee passano al mercato del carbone ed il prezzo vola ai massimi

Il brusco aumento dei prezzi del gas spinge le compagnie europee a guardare al carbone, ma anche in questo settore i prezzi raggiungono i massimi storici. Lo... 11.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-11T21:06+0200

2021-10-11T21:06+0200

2021-10-11T21:06+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13270279_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_8028d64e1b855e69ebb88dcb4d761a9f.jpg

I prezzi del gas sono aumentati in maniera notevole negli ultimi mesi, lo scorso 6 ottobre è stato battuto il record di 1.937 dollari per mille metri cubi.Tuttavia, all'apertura delle negoziazioni di lunedì, il prezzo dei futures sul gas di novembre sull'indice olandese TTF (Title Transfer Facility) è sceso di oltre il 5%, al di sotto dei 1.000 dollari per mille metri cubi.I prezzi del carbone termico, in particolare l'australiano Newcastle e l'europeo API2, hanno recentemente superato la quota dei 250 dollari per tonnellata e hanno raggiunto il livello più alto di sempre "a causa dell'impatto dell'espansione della crisi globale del gas", afferma il BofA Global Research report.Mentre i prezzi del carbone sono quadruplicati rispetto ai minimi dello scorso autunno, i prezzi del gas in Europa ed Asia sono aumentati di oltre 20 volte. I prezzi del gas sul TTF sono quasi raddoppiati negli ultimi 16 giorni di negoziazioni, mentre i prezzi del carbone Newcastle e API2 sono aumentati del 60% nello stesso periodo, afferma il rapporto.I prezzi del carbonio hanno iniziato a crescere quest'anno quando la domanda si è ripresa dagli effetti della pandemia e i produttori hanno fatto tutto il possibile per soddisfare la domanda dopo i tagli all'estrazione l'anno scorso, quando i prezzi hanno toccato i minimi storici, osservano gli analisti del Bank of America.Tuttavia, il movimento esponenziale dei prezzi del carbone verificatosi nelle ultime settimane è dovuto al rally storico globale dei prezzi di gas, sostiene il rapporto.

https://it.sputniknews.com/20211007/prezzo-del-gas-potrebbe-arrivare-anche-oltre-i-3000-dollari-per-1000-metri-cubi-dice-esperto-13205879.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia