https://it.sputniknews.com/20211011/capienza-cinema-teatri-discoteche-da-oggi-le-nuove-regole-13264237.html

Capienza cinema, teatri, discoteche: da oggi le nuove regole

Capienza cinema, teatri, discoteche: da oggi le nuove regole

Regole anti-Covid meno stringenti per cinema e teatri, aumenta la capienza in stadi e palazzetti, riaprono discoteche e sale da ballo. Ingresso solo con il... 11.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-11T09:57+0200

2021-10-11T09:57+0200

2021-10-11T09:58+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/9961764_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_533edb9f82ddaf5a2e7aca862b663a18.jpg

Aumenta da oggi la capienza nei luoghi di cultura e riaprono discoteche e sale da ballo con l'entrata in vigore del decreto capienza. Le nuove regole, meno restrittive, valgono solo in zona bianca. L'accesso sarà consentito solo con il green pass. In cinema e teatri viene ripristinata una quasi normalità con il ritorno alla capienza piena. Alleggerimenti anche nello sport, con l'aumento della capienza di pubblico in stati e palazzetti. Più problematica la riapertura di discoteche e sale da ballo, con una capienza ridotta al 50% e l'uso di mascherine. Luoghi di cultura Da lunedì 11 ottobre cinema e teatri tornano a riempirsi al 100% della capienza massima autorizzata, sia all'aperto che al chiuso. La stessa misura si applica anche per concerti e spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Il ritorno alla capienza massima abolisce di fatto il distanziamento di un metro tra uno spettatore e l'altro. Il decreto abolisce le distanze interpersonali anche all'interno dei musei. La decisione del governo di riaprire al 100% supera le indicazioni del Cts di riaprire all'80%. Sport Torna il pubblico tra gli spalti di stadi e palazzetti al chiuso che potranno riempirsi rispettivamente fino al 75% e al 60%, in base alle nuove regole in vigore da oggi. Il Cts raccomanda l'apertura completa delle strutture e non solo di una parte per evitare assembramenti. Inoltre è indicato l'utilizzo delle mascherine chirurgiche. Discoteche Discoteche e sale da ballo al chiuso riapriranno con una capienza al 50% nelle regioni in zona bianca. L'ingresso sarà consentito solo a chi è munito di green pass. Nei locali all'aperto la capienza potrà arrivare sino al 75%. I locali, inoltre dovranno essere muniti di un impianto di aereazione. Sanzioni Per i trasgressori delle regole sono previste sanzioni e la chiusura dei locali in caso di recidiva.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia