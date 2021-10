https://it.sputniknews.com/20211011/borrell-ue-rischia-di-finire-oggetto-e-non-attore-di-politica-internazionale-13263234.html

Borrell: Ue rischia di finire "oggetto e non attore di politica internazionale"

Borrell: Ue rischia di finire "oggetto e non attore di politica internazionale"

Il capo della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, afferma che il ruolo dell'Europa negli affari internazionali starebbe diminuendo e che l’UE... 11.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-11T09:19+0200

2021-10-11T09:19+0200

2021-10-11T09:19+0200

mondo

ue

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/624/25/6242592_0:223:4290:2636_1920x0_80_0_0_5d17fed55ae09cc79d70acf994310dfe.jpg

"In primo luogo, stiamo assistendo a una reazione rafforzata all'ascesa e all'assertività della Cina, di cui il caso AUKUS è una buona illustrazione. In secondo luogo, osserviamo una dinamica multipolare in cui attori come la Russia e altri stanno cercando di aumentare il loro margine di azione e sfera di influenza, a livello regionale o globale", ha affermato Borrell.Il capo della politica Estera dell’Unione ha suggerito che ci sono solo due modi in cui l'Europa può reagire agli sviluppi geostrategici: "seppellire la testa sotto la sabbia" e rimanere un attore regionale, oppure trovare modi per diventare più proattivi.Borrell ha anche detto di avere in programma una visita a Washington nei prossimi giorni per discutere di questi temi con il segretario di Stato americano Antony Blinken."... come ripetutamente affermato negli ultimi anni e dimostrato dai recenti sviluppi, tra cui il ritiro dell'Afghanistan e l'AUKUS, i nostri amici americani si aspettano che noi europei ci assumiamo una quota maggiore di responsabilità - per la nostra sicurezza e quella del mondo", ha affermato Borrell, aggiungendo che ha intenzione di trattare questo problema con Blinken.Secondo Borrell, il nuovo piano Strategic Compass dell'UE, che definirà la strategia di sicurezza e difesa dell'Europa fino al 2030, sarà redatto entro la fine di quest'anno.

ue

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, ue, josep borrell