Assalto alla Cgil, Di Maio: “Non ci facciamo intimidire e basta ambiguità politica”

Luigi Di Maio, impegnato a Sorrento per gli eventi che precedono il G20 Trade che parte domani, non ha potuto essere presente alla manifestazione di solidarietà alla sede della Cgil di Corso Italia, dopo l’assalto di gruppi estremisti, ma ha mandato un messaggio già sabato sera denunciando la gravità dei fatti e oggi, sul Messaggero, torna sull’argomento e dice: “Non ci facciamo intimidire”.Il ministro sottolinea che i violenti “sono la minoranza del Paese e non devono intimorirci” e chi “strumentalizza il green pass e la campagna di vaccinazione va contro gli italiani”, “manda in frantumi tutti gli sforzi fatti”.E commenta anche l’attacco all’ospedale Umberto I, “meschino e inaccettabile”, è un “attacco alle istituzioni, alla democrazia, alla libertà degli italiani”.Basta ambiguità politicheDi Maio, poi, è fermo nel chiedere ai partiti che si impegnino a chiarire le loro posizioni in merito al green pass e alle proteste.In Italia “c’è un clima d’odio che va fermato subito” e “non ci sono voti o sondaggi che tengano davanti all’incolumità e alla salute dei cittadini”.Vaccini e green pass restano la stradaIl ministro degli Esteri ha voluto ricordare i risultati della campagna vaccinale, da cui il governo non intende discostarsi, e ha ribadito che “gli italiani hanno dato come sempre una grande risposta. Il vaccino è l’unico strumento in grado di tutelare la vita delle persone”.E sull’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, uno strumento che consente “di ripartire”, il governo non torna indietro, ha detto Di Maio.“Il governo continua a lavorare seguendo le indicazioni della comunità scientifica, con programmazione, senza colpi di testa e nella massima sinergia istituzionale”.

Igor Yak Anche governanti con tutte loro forze dell'ordine stano in minoranza confronto popolo italiano, ma a loro permesso intimidire cittadini, no?

