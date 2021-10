https://it.sputniknews.com/20211011/al-via-il-g20-del-commercio-di-sorrento-con-un-obiettivo-la-riforma-del-wto-13270980.html

Al via il G20 del Commercio di Sorrento, con un obiettivo: la riforma del WTO

Al via il G20 del Commercio di Sorrento, con un obiettivo: la riforma del WTO

La presidenza italiana intende portare il tema al centro dell’agenda internazionale per rilanciare il multilateralismo commerciale. Oggi l’accoglienza a... 11.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-11T22:16+0200

2021-10-11T22:16+0200

2021-10-11T22:16+0200

commercio

g20

luigi di maio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13270728_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_a4187265a38ecc251c03c0468c504778.jpg

Mettere al centro dell’agenda internazionale la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) per dare slancio al multilateralismo commerciale, in un contesto di regole precise, di equità e di non discriminazione. È uno dei punti chiave del G20 del Commercio che si tiene domani a Sorrento.La ministeriale Trade fa parte degli appuntamenti voluti dalla presidenza italiana del G20 e si è aperta con il benvenuto da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha accolto i suoi colleghi e ospiti al Museo Correale di Terranova in una città presidiata dalle forze dell'ordine. Al museo i ministri trascorreranno parte della serata per l'evento inaugurale del meeting.Sorrento e il suo centro sono zona rossa per l'arrivo delle delegazioni dai 20 Paesi del gruppo, con aree inaccessibili anche dai taxi e un grande dispiegamento di polizia e mezzi per presidiare la zona.Il meeting è stato anticipato da una prima assoluta creata dall’Italia, l’Innovation League che ha fatto incontrare startup e Venture Capital da oltre 30 Paesi puntando sull’innovazione.Facilitare la riforma del WtoNei giorni che hanno preceduto l’evento, il ministro Di Maio ha spiegato gli obiettivi della ministeriale di Sorrento.L’obiettivo del G20 Trade è quello di “facilitare un esito positivo della 12esima Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio a fine novembre e dare slancio politico a una riforma del Wto".Oggi del tema ha parlato con il ministro del Commercio turco Mehmet Mus, con cui ha discusso anche delle relazioni commerciali bilaterali Turchia-Italia, come spiega la Farnesina in un tweet.I temi della riunioneNel corso della plenaria si discuterà di sei argomenti divisi in tre sessioni.Oltre alla riforma del Wto, i ministri porranno le basi per un commercio “al servizio delle persone, del pianeta e della prosperità globale, in linea con i tre pilastri del programma G20 ‘People, Planet, Prosperity’”, come spiega il sito del G20.Ci sarà spazio anche per i temi ambientali: “Il G20 potrebbe fornire un impulso politico alla conclusione dei negoziati sui sussidi alla pesca, un passo fondamentale in materia di commercio e sostenibilità ambientale”, si legge.Altri temi saranno la promozione del commercio digitale, la riduzione dei costi del commercio di servizi e l’opportunità di adottare quadri normativi e amministrativi trasparenti, prevedibili ed efficienti per gli investimenti, il sostegno alla partecipazione delle pmi nel commercio mondiale.

https://it.sputniknews.com/20211010/di-maio-a-san-francisco-il-primo-polo-di-innovazione-italiano-a-sorrento-protagoniste-le-startup-13261420.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

commercio, g20, luigi di maio