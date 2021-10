https://it.sputniknews.com/20211011/a-milano-un-terzo-di-netturbini-e-autisti-e-senza-green-pass-conto-alla-rovescia-per-lobbligo-13264065.html

A Milano un terzo di netturbini e autisti è senza green pass, conto alla rovescia per l’obbligo

A Milano un terzo di netturbini e autisti è senza green pass, conto alla rovescia per l’obbligo

Le municipalizzate puntano su convenzioni per i tamponi, controlli a campione e il personale extra in caso di defezioni ingenti. 11.10.2021, Sputnik Italia

Il trasporto pubblico locale, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il traffico aereo rischiano di paralizzarsi a Milano da venerdì, giorno in cui entrerà in vigore l’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro.In media il 25-30% del personale. Per questo le partecipate del Comune di Milano stanno lavorando per evitare la paralisi, con strategie diverse.Per i rifiuti si pensa al personale extraL’Amsa, la municipalizzata che si occupa dei servizi ambientali, ha 12mila dipendenti, e uno su tre dei netturbini o del personale che fa funzionare gli impianti di smaltimento, non è vaccinato.In questo caso, si punta a impiegare per i primi giorni il personale extra per garantire il servizio e controlli a campione sul resto dei dipendenti.Atm teme il blocco delle corseLa società del trasporto pubblico locale, Atm, ha un quarto dei dipendenti non vaccinati. Si tratta di macchinisti e conducenti, due figure che potrebbero causare grossi disagi al servizio.I controlli saranno effettuati a campione nella giornata e probabilmente al cambio turno per evitare che si blocchino le corse.I controlli in aeroportoPer Sea, che gestisce i controlli negli aeroporti di Linate e Malpensa, la soluzione per evitare buchi di personale è richiamare parte dei dipendenti in cassa integrazione.

