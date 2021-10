https://it.sputniknews.com/20211010/uefa-nations-league-litalia-vince-la-finalina-contro-il-belgio-13259409.html

UEFA Nations League, l'Italia vince la finalina contro il Belgio

Gli Azzurri battono il Belgio e si aggiudicano il terzo posto della Nations League.

All'Allianz Stadium di Torino la finale 3°-4° posto della Nations League termina con il punteggio di 2-1 per l'Italia.Il primo tempo tra Italia e Belgio finisce in parità a reti bianche. Chiesa e Raspadori i più pericolosi per gli Azzurri, traversa colpita da Saelemakers tra i Diavoli rossi.Nel secondo tempo gli Azzurri passano subito in vantaggio: al 46° Nicolà Barella apre le marcature con un tiro di destro al volo. Al 64° Domenico Berardi firma il raddoppio per l'Italia.All'86° minuto il Belgio accorcia le distanze grazie al gol segnato dal ventenne Charles De Ketelaere.La finalissimaLa finale per il primo posto della Nations League vedrà opposte Francia e Spagna. Fischio d'inizio alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

