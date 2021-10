https://it.sputniknews.com/20211010/tensioni-india-cina-nel-ladakh-al-via-il-tredicesimo-round-di-colloqui-degli-stati-maggiori-13255165.html

Tensioni India-Cina nel Ladakh, al via il tredicesimo round di colloqui degli stati maggiori

Sia l'India che la Cina hanno effettuato importanti dispiegamenti di truppe nelle aree lungo il loro confine di 3.488 km. 10.10.2021, Sputnik Italia

L'India e la Cina hanno iniziato il loro tredicesimo round di colloqui per affrontare lo stallo militare in corso tra i due Paesi sul confine del Ladakh.I colloqui si tengono a Moldo (Chushul) sul lato cinese della linea di controllo effettivo e probabilmente si concentreranno sulla risoluzione del punto di attrito a Hot Springs. Il summit tra i due stati maggiori si svolge dopo che all'inizio di questo mese i soldati indiani sono stati impegnati in diversi scontri con le truppe cinesi che avevano sconfinato nello stato dell'Arunachal Pradesh attraverso la linea di controllo effettivo. Tra giugno 2020 e agosto 2021 si sono tenuti dodici tavoli di trattative tra gli stati maggiori indiano e cinese, che hanno portato al disimpegno delle truppe e delle attrezzature militari a nord e a sud di Pangong Tso e nelle alture di Gogra.Tuttavia, i colloqui non hanno ancora risolto le contese sull'area di Hot Springs, Demchok e Depsang.Le tensioni tra gli eserciti dei due Paesi sono aumentate a un livello senza precedenti nel giugno 2020, quando 20 soldati indiani e quattro membri dell'Esercito popolare di liberazione sono stati uccisi in un violento scontro nella valle di Galwan. Le due parti hanno aperto diversi canali per allentare le tensioni lungo il confine. Tuttavia, persiste tutt'oggi una situazione di stallo su una serie di questioni.

