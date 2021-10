https://it.sputniknews.com/20211010/spazio-scienziati-identificano-un-corpo-celeste-mai-visto-prima--13258514.html

Spazio, scienziati identificano un corpo celeste mai visto prima

Il suo avvistamento era avvenuto per la prima volta nel 2005. Gli scienziati ora si interrogano su questo ibrido tra cometa e asteroide. 10.10.2021, Sputnik Italia

I248370 2005 Qn13. E' questo l'identificativo del misterioso corpo celeste presentato durante il congresso di planetologia della Società astronomica americana dal Prof. Henry H. Hsieh, appartenente al corpo di ricerca del Planetary Science Institute dell’Arizona.Secondo gli esperti, Qn13 si configurerebbe come un corpo celeste dalle caratteristiche del tutto uniche.Le sue dimensioni, osservate grazie al sistema di monitoraggio del programma di ricerca Atlas, sono conosciute. Qn13 possiede:Osservandolo, gli esperti inizialmente erano convinti di trovarsi di fronte ad un asteroide, che al momento attuale sta viaggiando nel gruppo di asteroidi presenti tra Marte e Giove.Stando al Prof. Hsieh, quella di Qn13 sarebbe una scoperta sensazionale, in quanto permetterebbe di gettare nuova luce sulla genesi della vita sulla Terra.

