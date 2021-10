https://it.sputniknews.com/20211010/sparatoria-in-un-bar-del-minnesota-una-persona-uccisa-e-14-ferite-13256363.html

Sparatoria in un bar del Minnesota: una persona uccisa e 14 ferite

Sparatoria in un bar del Minnesota: una persona uccisa e 14 ferite

Una sparatoria è avvenuta a Saint Paul, città nello stato americano del Minnesota. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, una persona è deceduta e... 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T18:16+0200

2021-10-10T18:16+0200

2021-10-10T18:16+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/9326522_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_35ab28221958c40cf8fad6e237425409.jpg

La persona dichiarata morta è una ragazza di 20 anni.I feriti sono stati trasferiti in ospedale e non si troverebbero attualmente in pericolo di vita.La polizia ha avviato un'indagine sul caso, al momento nessuno risulta essere stato arrestato.Secondo i dati preliminari raccolti sulla scena, ci sono stati diversi tiratori. Il movente di questi ultimi ancora deve essere determinato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo