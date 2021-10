https://it.sputniknews.com/20211010/scontri-a-roma-arrestati-roberto-fiore-e-giuliano-castellino-ecco-chi-sono-i-leader-di-forza-nuova-13255994.html

Scontri a Roma, arrestati Roberto Fiore e Giuliano Castellino: ecco chi sono i leader di Forza Nuova

Fiore e Castellino hanno preso parte attivamente alle manifestazioni di protesta e agli scontri con la polizia che hanno avuto luogo ieri a Roma. 10.10.2021, Sputnik Italia

Tra i 12 arrestati per i violenti scontri del 9 ottobre al centro di Roma figurano anche i nomi di Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente il leader nazionale e il leader romano di Forza Nuova.Entrambi hanno partecipato alla manifestazione dei no Green Pass, così come a promotrice della manifestazione, P.T, 39 anni, e ad A.L., 65 anni, ex appartenente ai Nuclei armati rivoluzionari e ad altre sei persone.Per i due esponenti di spicco Forza Nuova, nel corso della notte, è arrivato l'arresto differito, per i reati di danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.Chi è Roberto FioreRoberto Fiore, nato a Roma nel 1959, ha fondato il movimento di estrema destra Forza Nuova nel 1999, dopo diversi anni passati a Londra, città nella quale aveva fondato una società che si occupava di viaggi studio nella capitale inglese.In gioventù aveva fondato insieme a Giuseppe Dimitri e Gabriele Adinolfi, il movimento neofascista Terza Posizione, poi sciolto nel 1982.Chi è Giuliano CastellinoQuarantacinque anni, esponente di peso dei movimenti di estrema destra e già dirigente nel 2013 della Destra di Francesco Storace e prima ancora segretario romano di Fiamma Tricolore.Nel dicembre 2014 fece parte del "Popolo di Roma" a sostegno di Alemanno prima di passare con La Destra, il Movimento sociale europeo e Contropotere.Nel corso dell'emergenza Covid-19 è stato il braccio destro di Roberto Fiore e ha animato quasi tutte le manifestazioni di piazza a Roma, dai no mask, agli anticoprifuoco sino ai no green pass e no vax.

qlc lupus in fabula...

Superbianco Juden Palestine apartheid Fascisti, picchiatori, squadristi, niente di nuovo rispetto alle camicie nere che 100 anni fa incendiarono le Camere del lavoro e assassinarono Matteotti.

