Roma: polizia usa gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere manifestanti - Video

Roma: polizia usa gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere manifestanti - Video

Migliaia di manifestanti si sono radunati sabato nel centro di Roma per protestare contro il Green Pass e l’obbligo vaccinale. 10.10.2021, Sputnik Italia

I principali viali e le piazze del centro della capitale, come Piazza del Popolo e via Veneto, sono stati interessati dal corteo di protesta che è venuto a contatto ravvicinato con le forze di polizia. Vi sono stati alcuni momenti di tensione. C’è stato un lancio di sedie e gli agenti hanno reagito con i fumogeni per bloccare l’ingresso in piazzale Flaminio. Alcuni manifestanti hanno cercato di aggirare il cordone e ci sono stati scontri. Il blocco è stato forzato e il corteo ha bloccato il traffico nelle vie adiacenti. Poco dopo un gruppo di manifestanti, con elementi di estrema destra e Forza Nuova, ha raggiunto la sede della Cgil a Villa Borghese e ha tentato di forzare l’accesso presidiato dagli agenti.Finora 12 persone sono state fermate, secondo i rapporti locali. Dopo l'assalto degli estremisti di destra No green pass a Corso Italia, i segretari generali di Cgil, Cils e Uil hanno indetto una manifestazione “nazionale e antifascista” per sabato 16 ottobre a Roma chiedendo lo scioglimento per legge di tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste.

Irina Derefko Poveri sciocchi. Non si rendono conto di essere anche loro vittime di questa follia.

1

