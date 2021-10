https://it.sputniknews.com/20211010/riconoscimento-dei-vaccini-per-lavrov-limpasse-da-parte-della-ue-e-dettata-da-motivi-politici-13262257.html

Riconoscimento dei vaccini, per Lavrov l'impasse da parte della UE è dettata da motivi politici

Riconoscimento dei vaccini, per Lavrov l'impasse da parte della UE è dettata da motivi politici

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha espresso la speranza che sulla questione del riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione tra i... 10.10.2021, Sputnik Italia

"Vediamo un atteggiamento prevenuto verso i vaccini russi per motivi politici", ha affermato Lavrov in una conferenza stampa al termine dei colloqui con il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, rispondendo alla domanda sul progredire del processo di riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione tra i paesi dell'UE e la Russia.Il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che nella maggior parte dei paesi dell'UE c'è l'interesse a garantire "condizioni più confortevoli per gli scambi interpersonali "."Spero che prevarrà il buon senso", ha concluso Lavrov.

