Renzi chiede un’inchiesta sulla pandemia: “Se qualcuno ha rubato è alto tradimento”

Il leader di Italia viva chiede che si faccia chiarezza sulla gestione della crisi sanitaria che ha causato 132mila vittime in Italia. E sulla vicenda Di Donna... 10.10.2021, Sputnik Italia

Il leader di Italia viva Matteo Renzi vuole la verità sulla gestione degli appalti legati all’emergenza sanitaria della pandemia sotto la guida di Domenico Arcuri. Serve una commissione di inchiesta per il senatore ed ex premier che parla al Giornale.E rincara la dose, sottolineando che se qualcuno ha rubato quando in Italia non c’erano le mascherine e i ventilatori, “deve pagare” e si tratta di “alto tradimento, contro l’Italia e contro gli italiani”.Il caso Di DonnaRenzi poi attacca l’ex premier Giuseppe Conte, legato a doppio filo, secondo il senatore, alla vicenda Di Donna, al traffico di influenze e alla gestione degli appalti dell’ex commissario Arcuri. Per Renzi non si può attendere per “il giudizio politico su una vicenda che coinvolge il commissario scelto da Conte, con personale dei servizi la cui delega aveva Conte, nello studio del mentore di Conte, nell’ufficio del collega di Conte. Il partito di Conte ha qualcosa da dire, o a forza di urlare onestà hanno perso la voce e sono diventati improvvisamente afoni?”.Il giudizio sulle amministrativeRenzi, poi, affronta il tema risultato elettorale: “Il centrosinistra vince e il centrodestra perde. Ma resta il problema di capire che cosa accadrà alle Politiche, quando voterà il 25% di elettori in più”.Una delle sentenze delle amministrative è che “i grillini sono destinati a sparire. E la cosa mi procura un sentimento di giubilo, ovviamente”, aggiunge Renzi.E poi sulla Lega: “Andare contro Draghi fa indebolire Salvini, non il contrario”.

