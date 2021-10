https://it.sputniknews.com/20211010/presidente-iraniano-accusa-gli-stati-uniti-per-lattacco-alla-moschea-sciita-in-afghanistan-13248922.html

Presidente iraniano accusa gli Stati Uniti per l'attacco alla moschea sciita in Afghanistan

Per il capo di stato iraniano gli Stati Uniti starebbero permettendo gli attacchi in Afghanistan per creare un clima di "agitazione etnica". 10.10.2021, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/12307603_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_ec6c5207ba57c38e9b77036a85739b20.jpg

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha rilasciato una dichiarazione sabato affermando che il recente attacco suicida contro una moschea sciita in Afghanistan era un "progetto di sicurezza" degli Stati Uniti per creare "agitazione etnica" nel Paese. In un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, il presidente iraniano ha espresso le sue condoglianze al popolo afghano e "all'intera società umana sul martirio e sulle ferite" che hanno coinvolto un numero enorme di persone. Per il presidente iraniano, "gli Stati Uniti hanno facilitato l'espansione delle attività dei criminali dell'ISIS* in Afghanistan e hanno impedito di sradicarli".L'ISIS ha aumentato i suoi attacchi in Afghanistan da quando i talebani* hanno preso il controllo della nazione devastata dalla guerra il 15 agosto, prendendo di mira militanti talebani e residenti afgani con diversi attentati terroristici..Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell'esplosione suicida avvenuta due giorni fa a Kunduz, così come aveva rivendicato il sanguinoso attacco all'aeroporto di Kabul, che lo scorso 26 agosto aveva fatto 169 vittime tra la popolazione afghana e altre 13 tra i soldati statunitensi.

