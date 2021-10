https://it.sputniknews.com/20211010/presidente-ceco-zeman-ricoverato-in-ospedale-e-la-seconda-volta-in-meno-di-un-mese-13254359.html

Presidente ceco Zeman ricoverato in ospedale: è la seconda volta in meno di un mese

Presidente ceco Zeman ricoverato in ospedale: è la seconda volta in meno di un mese

Il 77enne Milos Zeman è alla guida della Repubblica Ceca dal 2013. 10.10.2021, Sputnik Italia

Il presidente ceco Milos Zeman è stato ricoverato all'ospedale militare centrale di Praga, secondo quanto riferito dai media, citando una portavoce della struttura. Il capo di stato soffre di neuropatia diabetica ai piedi e ha difficoltà motorie a causa di questa condizione, che gli hanno imposto, di recente, l'uso di una sedia a rotelle.Per il 77eenne si tratta del secondo ricovero in meno di un mese, circostanza questa che aveva spinto i media locali a parlare di uno stato di salute piuttosto precario per il capo dello stato.È anche il fondatore e presidente onorario del Partito dei diritti civili, noto anche come Popolo di Zeman.

