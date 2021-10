https://it.sputniknews.com/20211010/obesity-day-i-sovrappeso-in-italia-sono-aumentati-del-46-con-la-pandemia-13255414.html

Obesity day, i sovrappeso in Italia sono aumentati del 46% con la pandemia

Obesity day, i sovrappeso in Italia sono aumentati del 46% con la pandemia

Allarme della Coldiretti: con la pandemia sono aumentate le persone in sovrappeso.

Il 46% degli italiani è aumentato di peso a causa del covid, per le nuove modalità e i notevoli cambiamenti che il virus ha portato nelle nostre vite: smart working, continui lockdown e restrizioni in genere, nonché la conseguente tendenza al mettersi ai fornelli, non fosse altro che per far passare un po' di tempo in modo lieto. Questo è quello che emerge da una analisi di Coldiretti su dati Istat, e diffusa oggi in occasione dell'Obesity day, giornata mondiale inventata e promossa dall'ADI, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, per sensibilizzare le persone sull'importante tema della sana alimentazione.Coldiretti evidenzia l'impatto che ha avuto la pandemia sulla bilancia degli italiani. Il fenomeno ha colpito soprattutto gli uomini, dove sono in eccesso di peso il 55% della popolazione, mentre la percentuale per le donne è del 37%. Ad uscire peggio dall'analisi del sindacato di categoria, le regioni del Sud Italia, con percentuale che si attesta su un 50% di persone in sovrappeso, mentre il Nord è fermo ad un 43%, ed il Centro al 42%.Meno sport per i giovani, il 40% è in sovrappesoSe poi si diversifica per fasce di età, abbiamo un preoccupante 40% che interessa i giovani. I ripetuti lockdown e le chiusure a più riprese delle scuole per oltre un anno hanno modificato lo stile di vita di bambini ed adolescenti, che non hanno potuto praticare attività sportive con costanza e continuità, come invece accadeva in epoca ante-pandemia.Gli adulti, sottolinea Coldiretti, hanno "almeno potuto assorbire meglio i problemi causati dalla permanenza forzata tra le mura domestiche".

